Прокуратура добилась ремонта дорог в Ревде и Дегтярске

Проверка показала, что проезжая часть улиц Советских Космонавтов, Мичурина, Герцена, Кирзавод, Калинина в Ревде, а также улиц Культуры, Почтовой, Литвинова, Советской, Силовой, Исток в Дегтярске находятся в ненадлежащем состоянии.

На дорогах есть выбоины размером до 19 см, разрушены кромки и покрытия. По результатам проверки прокуратура направила в Ревдинский городской суд 2 иска к местным дорожным управлениям. Во время их рассмотрения часть дорог починили. Суд удовлетворил иск в полном объеме.