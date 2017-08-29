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10:06 (мск), источник: ЕАН

Прокуратура добилась ремонта дорог в Ревде и Дегтярске

Свердловская прокуратура через суд потребовала отремонтировать дороги в Ревде и Дегтярске, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка показала, что проезжая часть улиц Советских Космонавтов, Мичурина, Герцена, Кирзавод, Калинина в Ревде, а также улиц Культуры, Почтовой, Литвинова, Советской, Силовой, Исток в Дегтярске находятся в ненадлежащем состоянии.

На дорогах есть выбоины размером до 19 см, разрушены кромки и покрытия. По результатам проверки прокуратура направила в Ревдинский городской суд 2 иска к местным дорожным управлениям. Во время их рассмотрения часть дорог починили. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

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