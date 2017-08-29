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10:26 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение по мосту Стачки открыли после ремонта в Ростове

Движение по мосту на проспекте Стачки открыли после ремонта в донской столице.

Согласно информации из официальных источников, капремонт проезжей части путепровода, начавшийся в мае 2017 года, завершен досрочно.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на мосту отремонтировали бетонную плиту, заменили водоотводную систему и гидроизоляцию, уложили асфальтобетон, устроили деформационные швы, окрасили ограждения, укрепили откосы монолитным бетоном.

Ремонт тротуарной части и плитки лестничных сходов путепровода планируется завершить в октябре.

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