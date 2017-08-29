Осенью в расписание вернется поезд Ростов-на-Дону — Саратов

Отмечается, что график движения поезда станет удобнее для жителей Ростова-на-Дону: он будет отправляться из донской столицы по нечетным дням в 18:01, а не в 16:08, прибывать в Волгоград в 5:15 вместо 3:55, а в Саратов — в 12:40 (время местное, МСК+1), вместо 12:06. Таким образом, время в пути для пассажиров сократится более чем на час.