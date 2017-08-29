Осенью в расписание вернется поезд Ростов-на-Дону — Саратов
В расписание поездов с 31 октября возвращается поезд № 215/216 Саратов —
В расписание поездов с 31 октября возвращается поезд № 215/216 Саратов —
В настоящее время состав курсирует продленным маршрутом до Анапы под другим номером.
Отмечается, что график движения поезда станет удобнее для жителей Ростова-на-Дону: он будет отправляться из донской столицы по нечетным дням в 18:01, а не в 16:08, прибывать в Волгоград в 5:15 вместо 3:55, а в Саратов — в 12:40 (время местное, МСК+1), вместо 12:06. Таким образом, время в пути для пассажиров сократится более чем на час.
Обратный состав начнет работу 30 октября по чётным датам. Его отправление будет в 17:00 (время местное, МСК+1), из Волгограда он отправится в 22:53, а в