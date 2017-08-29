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10:25 (мск), источник: Деловое сообщество

Осенью в расписание вернется поезд Ростов-на-Дону — Саратов

В расписание поездов с 31 октября возвращается поезд № 215/216 Саратов — Ростов-на-Дону. Об этом рассказали на портале «Ростов-Транспорт».

В настоящее время состав курсирует продленным маршрутом до Анапы под другим номером.

Отмечается, что график движения поезда станет удобнее для жителей Ростова-на-Дону: он будет отправляться из донской столицы по нечетным дням в 18:01, а не в 16:08, прибывать в Волгоград в 5:15 вместо 3:55, а в Саратов — в 12:40 (время местное, МСК+1), вместо 12:06. Таким образом, время в пути для пассажиров сократится более чем на час.

Обратный состав начнет работу 30 октября по чётным датам. Его отправление будет в 17:00 (время местное, МСК+1), из Волгограда он отправится в 22:53, а в Ростов-на-Дону прибудет в 9:32.

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