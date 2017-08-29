В Минске сносят кинотеатр «Дружба»
Одной достопримечательностью советской эпохи в минском микрорайоне Чижовка скоро станет меньше. В разгаре снос
Одной достопримечательностью советской эпохи в минском микрорайоне Чижовка скоро станет меньше. В разгаре снос
В администрации Заводского района Минска, впрочем, предпочитают называть процесс иначе: это, мол, один из этапов реконструкции. Пустующее вот уже пять лет здание, которое успели облюбовать подростки и бомжи, в ближайшие годы должно превратиться в многофункциональный
— Застройщик планирует уложиться со сносом в кратчайшие сроки. Следом будет проведено дополнительное обследование, которое покажет, насколько необходимо укрепление фундамента. Только затем начнется непосредственно стройка.