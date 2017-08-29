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09:58 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске сносят кинотеатр «Дружба»

Одной достопримечательностью советской эпохи в минском микрорайоне Чижовка скоро станет меньше. В разгаре снос когда-то одного из крупнейших кинотеатров — Дружба.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В администрации Заводского района Минска, впрочем, предпочитают называть процесс иначе: это, мол, один из этапов реконструкции. Пустующее вот уже пять лет здание, которое успели облюбовать подростки и бомжи, в ближайшие годы должно превратиться в многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с шестиуровневым паркингом. Кстати, кинотеатр там также предусмотрен. Одна загвоздка: бывшая Дружба пришла в аварийное состояние. Изношены коммуникации, по стенам пошли трещины… Глава районной администрации Александр Дорохович утверждает, что верхняя часть здания будет снесена, фундамент и сваи пока решено оставить:

— Застройщик планирует уложиться со сносом в кратчайшие сроки. Следом будет проведено дополнительное обследование, которое покажет, насколько необходимо укрепление фундамента. Только затем начнется непосредственно стройка.

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