Строители подняли железнодорожную арку моста в Крым до проектной высоты

Операция по установке железнодорожного арочного пролета моста через Керченский пролив началась утром в воскресенье, судоходное движение в проливе приостановлено на 72 часа. Арочный пролет длиной 227 метров и высотой 45 метров был транспортирован с помощью плавопор к фарватерным опорам высотой 35 метров. Поздно вечером в понедельник начался подъем арки с помощью мощных домкратов.

«Мостостроители выполнили подъем железнодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры — на высоту 35 метров от уровня моря. Процесс подъема арки на проектную высоту занял около 12 часов. В течение дня арку будут закреплять», — сообщил инфоцентр.

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Отмечается, что подъем арки весом более шести тысяч тонн прошёл в штатном режиме. Арку подняли на 700 тросах мощными домкратами, закрепленными на опорах. Для монтажа габаритной конструкции понадобилось 16 устройств грузоподъёмностью 650 тонн каждое. Это позволило повысить запас прочности по подъемным механизмам на 40%. В работе приняли участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству.

Плавучие опоры, с помощью которых арку отбуксировали, вернулись к керченскому берегу для проверки переоборудования.