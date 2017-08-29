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12:18 (мск), источник: РИА "Воронеж"

КСП назвала высокой долговую нагрузку бюджета Воронежа

Муниципальный долг вырос на 100 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Контрольно-счетная палата (КСП) Воронежа проверила исполнение бюджета городского округа за первое полугодие 2017 года. Объем муниципального долга не превысил предельных значений и составил 7,5 млрд рублей, но долговая нагрузка бюджета остается высокой, сказано в опубликованном отчете КСП в пятницу, 25 августа.

Так, в первом полугодии 2017 года бюджет города исполнен по доходам в сумме 5,8 млрд рублей, по расходам — 7 млрд рублей, дефицит составил 1,169 млрд рублей. Налоговые доходы поступили в сумме 2,9 млрд рублей, неналоговые доходы — 810 млн рублей. По данным аналитиков, задолженность по налоговым и неналоговым доходам остается достаточно высокой несмотря на проводимую работу по взысканию задолженности с организаций-неплательщиков.

Расходы бюджета в первом полугодии в основном направлялись на затраты, имеющие постоянный характер: заработная плата с начислениями, оплата коммунальных услуг, субсидии на выполнение муниципальных заданий. Кроме того, погашалась кредиторская задолженность, образовавшаяся на начало 2017 года. Низкий процент исполнения годового плана по расходам в основном сложился из-за того, что расходы на строительство и реконструкцию в социальной сфере и ЖКХ запланированы на 3−4 кварталы.

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