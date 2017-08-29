КСП назвала высокой долговую нагрузку бюджета Воронежа
Муниципальный долг вырос на 100 млн рублей.
Муниципальный долг вырос на 100 млн рублей.
Так, в первом полугодии 2017 года бюджет города исполнен по доходам в сумме 5,8 млрд рублей, по расходам — 7 млрд рублей, дефицит составил 1,169 млрд рублей. Налоговые доходы поступили в сумме 2,9 млрд рублей, неналоговые доходы — 810 млн рублей. По данным аналитиков, задолженность по налоговым и неналоговым доходам остается достаточно высокой несмотря на проводимую работу по взысканию задолженности с
Расходы бюджета в первом полугодии в основном направлялись на затраты, имеющие постоянный характер: заработная плата с начислениями, оплата коммунальных услуг, субсидии на выполнение муниципальных заданий. Кроме того, погашалась кредиторская задолженность, образовавшаяся на начало 2017 года. Низкий процент исполнения годового плана по расходам в основном сложился