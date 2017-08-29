«Совершенный» и Су-35 представят Хабаровский край на ВЭФ
Истребители примут участие в церемонии открытия форума, а корвет зайдет в бухту Аякс.
Истребители примут участие в церемонии открытия форума, а корвет зайдет в бухту Аякс.
Хабаровский край на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке
— Мы в прошлом году удачно задали тренд на представление региона путем показа реальной продукции наших промышленных предприятий. И в этом году продолжим. Мы нашли замену скоростному пассажирскому судну «70 лет Победы», которое на прошлогоднем форуме посетил президент Владимир Владимирович Путин, — рассказал первый зампред правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. — На этот раз представлять нас будет корвет «Совершенный», построенный в Комсомольске и недавно переданный в состав Тихоокеанского флота. Решен вопрос о том, что корвет зайдет на время проведения форума в бухту Аякс на острове Русский, где пройдут основные мероприятия. Вряд ли он
Кроме того, в церемонии открытия ВЭФа, по словам Юрия Чайки, примет участие пилотажная группа на истребителях Су-35, построенных на комсомольском авиазаводе.