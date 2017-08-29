Участок автодороги Уфа — Аэропорт перекроют на месяц

В первой половине сентября 2017 года начнется ремонт автодороги «Уфа — Аэропорт» на участке от трассы М5 до проспекта Салавата Юлаева, включая автодорожный мост через реку Белую.

В связи с ремонтом две полосы в сторону города будут перекрыты на протяжении месяца. Схема движения по остальным полосам будет изменена, о чем автолюбителям подскажут дорожные знаки.

В администрации Уфы отметили, что точные сроки ремонта опубликуют позднее.