Участок автодороги Уфа — Аэропорт перекроют на месяц
Ограничение движения по ним связаны с заменой асфальта.
Ограничение движения по ним связаны с заменой асфальта.
В первой половине сентября 2017 года начнется ремонт автодороги «Уфа — Аэропорт» на участке от трассы М5 до проспекта Салавата Юлаева, включая автодорожный мост через реку Белую.
В связи с ремонтом две полосы в сторону города будут перекрыты на протяжении месяца. Схема движения по остальным полосам будет изменена, о чем автолюбителям подскажут дорожные знаки.
В администрации Уфы отметили, что точные сроки ремонта опубликуют позднее.
— Просим с пониманием отнестись к неудобствам и соблюдать требования дорожных знаков, а также по возможности выбирать пути объезда ремонтируемого участка, — гласит официальное сообщение мэрии.