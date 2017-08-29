Два муниципалитета Хабаровского края выиграли деньги на развитие туризма
Региональное управление по туризму подвело итоги конкурса.
Региональное управление по туризму подвело итоги конкурса.
Фестиваль «На семи ветрах» в Николаевском районе и «Форум рабочей и служащей молодёжи» в
«В рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» мы провели конкурс на предоставление субсидий из краевой казны бюджетам муниципальных образований региона на софинансирование в проведении мероприятий туристической направленности в текущем году. На конкурс заявились около 10 муниципальных образований. Однако подходили по условиям лишь два проекта.
Фестиваль «На семи ветрах» приурочен ко всемирному дню туризма, который состоится 30 сентября. Он будет включать семь основных мероприятий и четыре дополнительных. Среди них — выставки, выступления творческих коллективов, конкурсы туристической направленности, в том числе гастрономический по приготовлению ухи «Рыбка моя».
Второе мероприятие — «Форум рабочей и служащей молодёжи» в