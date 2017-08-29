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10:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Два муниципалитета Хабаровского края выиграли деньги на развитие туризма

Региональное управление по туризму подвело итоги конкурса.

Фестиваль «На семи ветрах» в Николаевском районе и «Форум рабочей и служащей молодёжи» в Комсомольске-на-Амуре стали победителями регионального конкурса. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на проведение данных мероприятий краевое управление по туризму выделило 200 тыс рублей.

«В рамках реализации мероприятий госпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» мы провели конкурс на предоставление субсидий из краевой казны бюджетам муниципальных образований региона на софинансирование в проведении мероприятий туристической направленности в текущем году. На конкурс заявились около 10 муниципальных образований. Однако подходили по условиям лишь два проекта.

Это Комсомольск-на-Амуре и Николаевский район. Им и достались средства», — отметила консультант отдела развития туризма и международных связей регионального управления по туризму Юлия Руденко.

Фестиваль «На семи ветрах» приурочен ко всемирному дню туризма, который состоится 30 сентября. Он будет включать семь основных мероприятий и четыре дополнительных. Среди них — выставки, выступления творческих коллективов, конкурсы туристической направленности, в том числе гастрономический по приготовлению ухи «Рыбка моя».

Второе мероприятие — «Форум рабочей и служащей молодёжи» в Комсомольск-на-Амуре. Оно пройдёт в несколько этапов, начиная с конца сентября до декабря. В рамках форума проведут научно-практическую конференцию, мастер-классы с участием молодых специалистов, а также спартакиады.

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