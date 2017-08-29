Крупные партии ягод, яблок и грибов задержаны на белорусской таможне

Источник: Ежедневник.by

Так, при проведении специальных мероприятий в Дубровенском районе Витебской области, приостановлено движение трех грузовых транспортных средств, перевозивших свежие шампиньоны и яблоки, а в Климовичском районе Могилевской области — автомобиля с шампиньонами.

Грибы общим весом свыше 30 тонн и фрукты весом 40 тонн, следовавшие в Россию по товаросопроводительным документам с указанными в них неверными сведениями, изъяты. Предварительная оценочная стоимость всего товара составила свыше 240 тыс. рублей.