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10:47 (мск), источник: Ежедневник.by

Крупные партии ягод, яблок и грибов задержаны на белорусской таможне

За минувшую неделю сотрудники Оперативной таможни не допустили перемещение в Россию по документам, содержащим недостоверные сведения, свыше 30 тонн шампиньонов, 40 тонн яблок и около 12 тонн голубики.

Источник: Ежедневник.by

Так, при проведении специальных мероприятий в Дубровенском районе Витебской области, приостановлено движение трех грузовых транспортных средств, перевозивших свежие шампиньоны и яблоки, а в Климовичском районе Могилевской области — автомобиля с шампиньонами.

Грибы общим весом свыше 30 тонн и фрукты весом 40 тонн, следовавшие в Россию по товаросопроводительным документам с указанными в них неверными сведениями, изъяты. Предварительная оценочная стоимость всего товара составила свыше 240 тыс. рублей.

В Россонском районе Витебской области задержано два автопоезда, в которых находились голубика и яблоки. Таможенники в документах на эти товары также выявили недостоверные сведения. Свыше 12 тонн ягод и 1,5 тонны яблок предварительной оценочной стоимостью около 200 тыс. рублей изъяты.

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