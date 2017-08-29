Национальный банк снизил процентную ставку на кредиты в леях
Кредиты в леях могут стать дешевле. Национальный банк снизил процентную ставку на пол процентных пункта, с восьми до семи с половиной.
Кредиты в леях могут стать дешевле. Национальный банк снизил процентную ставку на пол процентных пункта, с восьми до семи с половиной.
Решение утвердил накануне исполнительный комитет финансового учреждения.
По данным руководства центробанка, решение приняли вследствии снижения уровня инфляции, экономического роста и укрепления молдавского лея. В прошлом месяце уровень инфляции составил семь целых три десятых процента. Следующее заседание исполнительного комитета Национального банка по вопросу денежной политики состоится 27 сентября.