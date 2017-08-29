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10:49 (мск), источник: Publika.md

Национальный банк снизил процентную ставку на кредиты в леях

Кредиты в леях могут стать дешевле. Национальный банк снизил процентную ставку на пол процентных пункта, с восьми до семи с половиной.

Источник: Publika.md

Решение утвердил накануне исполнительный комитет финансового учреждения.

По данным руководства центробанка, решение приняли вследствии снижения уровня инфляции, экономического роста и укрепления молдавского лея. В прошлом месяце уровень инфляции составил семь целых три десятых процента. Следующее заседание исполнительного комитета Национального банка по вопросу денежной политики состоится 27 сентября.

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