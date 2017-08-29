Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские моряки рассмешили Интернет своей новой формой
Определено самое неудачное время дня
Фигурист Жулин назвал возможную причину ухода Липницкой из спорта
Коммунальные платежи станут собирать заранее
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Умерла актриса Мирей Дарк
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Федункив о разводе с мужем: Мы терпели друг друга
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
13Умерла Вера Глаголева
11:24 (мск), источник: ТАСС

В Пермском крае перевыполнили план по заготовке кормов и зерна

Площадь сбора зерновых культур в регионе составляет более 250 тыс. га.

ПЕРМЬ, 29 августа. /ТАСС/. План по заготовке кормов в Пермском крае перевыполнен с опережением графика, несмотря на непогоду. В настоящее время заготовлено 95% кормовой базы на зимовку, после окончания уборочной компании этот показатель составит более 100%, сообщил во вторник министр сельского хозяйства Прикамья Александр Козюков в ходе заседания правительства региона.

Читайте также
В Прикамье введен режим ЧС по сбору урожая

«Фактически завершили с перевыполнением плана работы по заготовке грубых кормов. В сентябре — начале октября будем проводить силосование кукурузы на площади порядка 14 тыс. га, поэтому показатели по кормовым единицам еще увеличатся. Общий объем заготовленных кормов на сегодняшний день составляет 95%, показатель выше прошлого года на 15% в связи с тем, что масса трав была значительно выше. С учетом кукурузы этот показатель будет составлять более 100%», — пояснил Козюков.

Кроме того, по словам министра сельского хозяйства, несмотря на дождливое лето, урожайность зерновых культур в текущем году выше, чем в прошлом. «Это связано с тем, что аграриям были своевременно переданы средства по поддержке, и они смогли лучше подготовиться к весенне-полевым работам», — отметил Козюков. Он также добавил, что в крае необходимо собрать зерновые культуры на площади более 250 тыс. га, а на сегодняшний день они собраны на 15% площади. В прошлом году площадь уборки зерновых была на 3 тыс. га меньше.

В 2017 году перед сельхозтоваропроизводителями и крестьянско-фермерскими хозяйствами стоит задача собрать картофель и овощи на площади более 5 тыс. га.

На сегодняшний день, по словам Козюкова, собрано более 4 тыс. тонн картофеля и более 1,2 тыс. тонн овощей, за аналогичный период 2016 года картофеля было собрано почти 6,5 тыс. тонн, овощей 1,1 тыс. тонн. «В этом году будет получен хороший урожай картофеля и капусты в тех крестьянско-фермерских хозяйствах, которые соблюдали все технологии, технические сроки и использовали качественный семенной материал. В личных подсобных хозяйствах урожайность картофеля ниже по причине избыточного переувлажнения почвы в июне и июле этого года», — сказал Козюков.

Как отметил врио губернатора Пермского края Максим Решетников, «сельхозпроизводителям удается выходить на неплохие цифры, в том числе благодаря тому, что деньги вовремя довели, и Минсельхоз в этом году поплотнее работал с сельхозпроизводителями, быстрее их слышал».

По данным пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), в июне и июле этого года средняя температура воздуха в Пермском крае была ниже нормы на 1−2 градуса, а режим увлажнения в июле был аномальным — за один месяц на большей части Пермского края выпало больше двух месячных норм осадков. Только в августе в Прикамье установилась сухая и теплая погода, что по данным регионального Минсельхоза, позволило успешно начать уборочную кампанию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Юнкер: Украина - это не ЕС и не НАТО, и все должны это понимать
Строители подняли железнодорожную арку Крымского моста на проектную высоту
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос» Как рассказал певец, ему предложили, чтобы одна из его внучек спела в популярном телешоу, на что он ответил: «Никогда»
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
В Петербурге появятся скоростные трамваи
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь