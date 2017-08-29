Круглосуточно убирают урожай аграрии НСО
Аграрии Новосибирской области приступили к уборке пшеницы. Погода позволяет находиться в полях круглосуточно. Но времени, чтобы обработать территорию и вывезти тысячи тонн зерна, у селян не так много.
Аграрии Новосибирской области приступили к уборке пшеницы. Погода позволяет находиться в полях круглосуточно. Но времени, чтобы обработать территорию и вывезти тысячи тонн зерна, у селян не так много.
Многолетние и однолетние травы, кукуруза, подсолнечник, овощи — в этом году аграрии региона заготовили сена и сенажа с избытком. А значит, сотни коров будут стабильно приносить молоко. Секрет, говорят животноводы, простой.
— В сельском хозяйстве самое главное одно — работа. Если будешь работать, достигнешь всего, — говорит директор хозяйства «Тармакуль» Чановского района Ара Товмасян.
Вовсю убирают в области овес, рожь, ячмень. В крупных хозяйствах техника работает круглые сутки.
— Залог хорошего урожая — тесная работа аграриев с учеными, молодые кадры, современная техника и господдержка. Все работают на опережение, — говорит главный агроном хозяйство «Ярковское» Доволенского района Анатолий Морозов.
Всего через пару часов после уборки ячменя техника вспахивает землю для следующей посевной.
В хозяйстве «Сады Барабы» заготавливают свежую ягоду — работа не из легких. Но нет никакой текучки кадров, желающие устроиться на
— Кто хочет жить достойно, тот живет. Не ленись — трудись! Мы накосим сено для коровы, есть бесплатный профилакторий, всех обеспечим жильем, поэтому проблем нет, — говорит председатель СХПК «Сады Барабы» Надежда Неволина.
Сейчас аграрии Новосибирской области приступили к уборке пшеницы. Какой урожай получится, загадывать рано. Главное, чтобы погода не подвела.