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16:01 (мск), источник: VN.ru

Круглосуточно убирают урожай аграрии НСО

Аграрии Новосибирской области приступили к уборке пшеницы. Погода позволяет находиться в полях круглосуточно. Но времени, чтобы обработать территорию и вывезти тысячи тонн зерна, у селян не так много.

Многолетние и однолетние травы, кукуруза, подсолнечник, овощи — в этом году аграрии региона заготовили сена и сенажа с избытком. А значит, сотни коров будут стабильно приносить молоко. Секрет, говорят животноводы, простой.

— В сельском хозяйстве самое главное одно — работа. Если будешь работать, достигнешь всего, — говорит директор хозяйства «Тармакуль» Чановского района Ара Товмасян.

Вовсю убирают в области овес, рожь, ячмень. В крупных хозяйствах техника работает круглые сутки.

— Залог хорошего урожая — тесная работа аграриев с учеными, молодые кадры, современная техника и господдержка. Все работают на опережение, — говорит главный агроном хозяйство «Ярковское» Доволенского района Анатолий Морозов.

Всего через пару часов после уборки ячменя техника вспахивает землю для следующей посевной.

В хозяйстве «Сады Барабы» заготавливают свежую ягоду — работа не из легких. Но нет никакой текучки кадров, желающие устроиться на плодово-ягодное предприятие встают в очередь.

— Кто хочет жить достойно, тот живет. Не ленись — трудись! Мы накосим сено для коровы, есть бесплатный профилакторий, всех обеспечим жильем, поэтому проблем нет, — говорит председатель СХПК «Сады Барабы» Надежда Неволина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас аграрии Новосибирской области приступили к уборке пшеницы. Какой урожай получится, загадывать рано. Главное, чтобы погода не подвела.

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