Минздрав поднимет вопрос о повышении акцизов на табак

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси обсудит с иными ведомствами вопрос об изменении акцизной политики на табак, сообщил во вторник журналистам глава ведомства Валерий Малашко, отвечая на вопрос Sputnik.

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Минздрав уже неоднократно выступало за изменения акцизной политики в отношении алкоголя и ограничения время продажи спиртосодержащих напитков.

«Мы планируем обсудить в Совмине вопрос и изменения акцизной политики на табак, и иные факторы», — заявил Малашко.

По словам министра, ведомство также планирует корректировать целевые показатели по многим факторам, влияющим на здоровье — не только алкоголю и табаку, но и потреблению соли. В вопросах же табака и алкоголя, заверил глава Минздрава, понимание со стороны экономического блока Совмина есть.