Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крым»: фильм Пиманова вызвал бурю негодования в западных СМИ
Глава МИД Германии «язвительно» отчитался об ужине с Путиным
Кормящая невеста стала сенсацией соцсетей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Роза Сябитова выложила неоднозначное фото – СМИ
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
11:11 (мск), источник: Sputnik.by

Минздрав поднимет вопрос о повышении акцизов на табак

Министерство обсудит в Совмине комплекс мер по пропаганде здорового образа жизни.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси обсудит с иными ведомствами вопрос об изменении акцизной политики на табак, сообщил во вторник журналистам глава ведомства Валерий Малашко, отвечая на вопрос Sputnik.

Читайте также
Некоторые виды сигарет подорожают в Беларуси с 1 сентября

Минздрав уже неоднократно выступало за изменения акцизной политики в отношении алкоголя и ограничения время продажи спиртосодержащих напитков.

«Мы планируем обсудить в Совмине вопрос и изменения акцизной политики на табак, и иные факторы», — заявил Малашко.

По словам министра, ведомство также планирует корректировать целевые показатели по многим факторам, влияющим на здоровье — не только алкоголю и табаку, но и потреблению соли. В вопросах же табака и алкоголя, заверил глава Минздрава, понимание со стороны экономического блока Совмина есть.

«Есть понимание, что главное — сами люди, их здоровье и трудоспособность, а не выгода от акцизов», — заключил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Третий Спас: освятить орехи, подарить икону и угостить пирогами
Электровелосипед от Академии наук: 30 км/час и батарея на багажнике
Совбез ООН обсудит ракетный пуск КНДР на экстренном заседании
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
«Ъ»: газету «Красная звезда» готовят к переформатированию
Новый эпизод «Игры престолов» побил рекорд по просмотрам
Спорт
Куда уйдет Дзюба? Сколько стоит Смолов? Подробности Стали известны детали двух самых главных трансферов финишного отрезка летнего трансферного окна
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Эксперты рассказали, за сколько лет окупится дом в Крыму
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Сбербанк резко снизил ставки рефинансирования ипотеки
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь