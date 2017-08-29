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11:34 (мск), источник: ЕАН

В Пионерском поселке Екатеринбурга на месяц перекроют улицу Ирбитскую

ООО «Региональное ДРСУ» на месяц закроет движение транспорта в районе улицы Ирбитской, 8, сообщает официальный городской портал.

Ограничения, связанные со строительством сети водоснабжения, продлятся с 29 августа по 29 сентября.

Напомним, в городе продолжается сезон ремонта дорог и теплосетей. В частности, до 30 октября работы будут продолжаться на проспекте Ленина от Московской до 8 Марта.

До 7 октября закрыта улица Фурманова от Серова до Московской. Вплоть до 17 сентября — улица Мамина-Сибиряка от проспекта Ленина до улицы Первомайской.

До 2 октября закрыта улица Пирогова от Верх-Исетского бульвара, 13/1 до Верх-Исетского бульвара, 13 д.

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