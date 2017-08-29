В Пионерском поселке Екатеринбурга на месяц перекроют улицу Ирбитскую

Ограничения, связанные со строительством сети водоснабжения, продлятся с 29 августа по 29 сентября.

Напомним, в городе продолжается сезон ремонта дорог и теплосетей. В частности, до 30 октября работы будут продолжаться на проспекте Ленина от Московской до 8 Марта.

До 7 октября закрыта улица Фурманова от Серова до Московской. Вплоть до 17 сентября — улица Мамина-Сибиряка от проспекта Ленина до улицы Первомайской.