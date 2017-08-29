В Пионерском поселке Екатеринбурга на месяц перекроют улицу Ирбитскую
ООО «Региональное ДРСУ» на месяц закроет движение транспорта в районе улицы Ирбитской, 8, сообщает официальный городской портал.
ООО «Региональное ДРСУ» на месяц закроет движение транспорта в районе улицы Ирбитской, 8, сообщает официальный городской портал.
Ограничения, связанные со строительством сети водоснабжения, продлятся с 29 августа по 29 сентября.
Напомним, в городе продолжается сезон ремонта дорог и теплосетей. В частности, до 30 октября работы будут продолжаться на проспекте Ленина от Московской до 8 Марта.
До 7 октября закрыта улица Фурманова от Серова до Московской. Вплоть до 17 сентября — улица
До 2 октября закрыта улица Пирогова от