В Новосибирске легализуют торговлю садоводов-любителей

К следующей весне в каждом районе Новосибирска будут оборудованы специальные места для торговли излишками продукции садоводов любителей.

«Уже присмотрено 7 точек в городе, где можно разместить 100 торговых мест», — цитируют «Новосибирские Новости» заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина.

Любопытно, что перестройка мелкоторговой политики муниципалитета связана с «ребрендингом» одного из Муниципальных Унитарных предприятий (МУП).

Грубо говоря, заниматься уличной торговлей будут представители гостиничного бизнеса. Дело в том, что МУП «Сибирское гостеприимство», который будет делать и содержать палатки для торговли бабушек, также управляет и гостиницей «Северная» в Дзержинском районе Новосибирска.