В Новосибирске легализуют торговлю садоводов-любителей
С уличных перекрестков бабушкам, продающим огурцы и помидоры, придется уйти.
С уличных перекрестков бабушкам, продающим огурцы и помидоры, придется уйти.
К следующей весне в каждом районе Новосибирска будут оборудованы специальные места для торговли излишками продукции садоводов любителей.
«Уже присмотрено 7 точек в городе, где можно разместить 100 торговых мест», — цитируют «Новосибирские Новости» заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина.
Любопытно, что перестройка мелкоторговой политики муниципалитета связана с «ребрендингом» одного из Муниципальных Унитарных предприятий (МУП).
Грубо говоря, заниматься уличной торговлей будут представители гостиничного бизнеса. Дело в том, что МУП «Сибирское гостеприимство», который будет делать и содержать палатки для торговли бабушек, также управляет и гостиницей «Северная» в Дзержинском районе Новосибирска.
Постоялое учреждение свое историческое название оставило, а вот те, кто за него отвечают, теперь именуются иначе. Да и полномочий, как видно по решения кураторов, которые суть департамент промышленности, инноваций и предпринимательства Мэрии, прибавилось.