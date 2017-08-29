Строить новый аэропорт Иркутска хотят четыре инвестора

Источник: РИА "Новости"

По его словам, он настоял на том, чтобы доля каждого частного инвестора не была более 25%. А если учесть, что обязательная федеральная доля будет такой же, тогда или количество инвесторов сократится до трёх или четыре поделят между собой оставшимся 75%. «Мы ограничили аппетиты тех, кто хочет стать монополистом», — сказал губернатор.

Как стало ясно из высказываний губернатора, площадка для строительства аэропорта уже выбрана, но место держится в секрете, чтобы не были раскуплены прилегающие земли, которые потом «замучаешься выкупать». Сначала власти оформят право сервитута на земли. Напомним, ранее в качестве возможных площадок фигурировали деревня Поздняково Иркутского района, Стеклянка под Ангарском, окрестности Усть-Ордынского.