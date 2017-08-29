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15:07 (мск), источник: "Российская газета"

Ростовским трамваям и троллейбусам выделят беспрецедентную сумму

Около 177,5 миллиона рублей направят из бюджета Ростова-на-Дону на то, чтобы МУП «Ростовская транспортная компания» погасило задолженность перед поставщиками электроэнергии, заплатило налоги и рассчиталось с подрядчиками. Именно столько сейчас не хватает перевозчику, чтобы избежать банкротства.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в южной столице пять трамвайных и столько же троллейбусных маршрутов. В общей сложности их обслуживают 56 трамваев и 55 троллейбусов. Средний возраст трамвая — около 13,5 года, троллейбуса — девять лет. В последнее время парк электротранспорта решили серьезно обновить: в 2016 году закупили 16 низкопольных современных трамвайных вагонов, в 2017 году планируется приобрести еще 14.

При этом популярность общественного транспорта у ростовчан падает. По данным отдела экономического анализа и контроля городского департамента транспорта, в 2016 году количество пассажиров, перевозимых в общественном транспорте города, составило в среднем за месяц 21,8 миллиона человек. Это на 139 тысяч меньше, чем в 2015-м. Муниципальные автобусы ежемесячно перевозили около 4,5 миллиона человек, что на 9,5 процента меньше, чем в 2015-м. Трамваи за то же время обслуживали 899,1 тысячи человек, а в 2015-м — 977,4. С плюсом отработали только троллейбусы, повысив показатель сразу на 25,6 процента.

В самой компании такое уменьшение пассажиропотока отчасти объяснили ремонтом трамвайных путей, из-за чего некоторые маршруты пришлось изменить или даже временно закрыть. Сначала рельсы меняли на улице Максима Горького, а сейчас на реконструкцию закрыт участок на улице Станиславского.

Директор департамента транспорта городской администрации Сергей Саенко говорит, что помимо ремонта на работу перевозчика также повлияло несоответствие тарифа на перевозку пассажиров современным экономическим реалиям и растущая кредиторская задолженность — как раз те самые 177,5 миллиона рублей.

Из-за многомилионного долга перевозчику уже несколько раз в этом году обещали отключить электроэнергию (подробнее в N 52 от 14 марта, «Тревожный звонок»). Долг оценивали в 29 миллионов рублей. Но до реального отключения дело не дошло. А на очередном заседании городской думы было принято решение, что трамваям быть. Пока за счет бюджетной субсидии.

«Принимая во внимание все очевидные преимущества электротранспорта: отсутствие вредных выбросов в атмосферу, пониженный уровень шума, низкую взрывоопасность при авариях, депутаты поручили администрации города предусмотреть в бюджете на 2017 год 177,5 миллиона рублей на предоставление единовременной субсидии для выплаты налогов и погашения долга перед поставщиками, подрядчиками и прочими кредиторами», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Между тем

В администрации Ростова-на-Дону рассматривают возможность повышения стоимости проезда в муниципальных автобусах с 19 до 25 рублей. На днях на официальном сайте городской администрации разместили проект постановления, в котором сказано, что цена проезда в автобусах будет повышена. В трамваях и троллейбусах она останется прежней, 17 рублей.

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