Нижегородская администрация объявила пятый конкурс на новые частные маршруты

Источник: НИА-Нижний Новгород

Пятый лот включает в себя три маршрута: № 55 («ЗКПД-4 — Автовокзал «Щербинки»), № 93 («Агрокомбинат «Горьковский» — Микрорайон Верхние Печеры»), № 94 («ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2»). Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок по итогам конкурса будут выданы на семь лет и 60 дней. Заявки на конкурс принимаются с 29 августа по 27 сентября. Дата рассмотрения заявок — 20 октября, дата подведения итогов открытого конкурса — 30 ноября.

В департаменте транспорта НИА «Нижний Новгород» пояснили, что решение о месячном интервале между рассмотрением заявок и самим конкурсом принято с учетом «периодически возникающих к конкурсам вопросов от УФАС».

Напомним, что 26 сентября будут подведены итоги четвертого конкурса — на маршруты № 74 «Улица Долгополова — Микрорайон Верхние Печеры», № 82 «Автовокзал “Щербинки” — Улица Усилова», № 91 «Поселок Черепичный — Улица Долгополова».

Третий конкурс (маршруты №№ 14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92), в свою очередь, пройдет 5 октября 2017 года. Конкурс был назначен 1 августа, однако на следующий день мэрия была вынуждена его приостановить в связи с иском перевозчиков, оспаривающих проведение конкурса. 11 августа администрация возобновила прием заявок.