Нижегородская администрация объявила пятый конкурс на новые частные маршруты
Нижегородская администрация объявила пятый конкурс на новые частные маршруты. Об этом сообщается на официальном сайте администрации 29 августа 2017 года.
Нижегородская администрация объявила пятый конкурс на новые частные маршруты. Об этом сообщается на официальном сайте администрации 29 августа 2017 года.
Пятый лот включает в себя три маршрута: № 55 («ЗКПД-4 — Автовокзал «Щербинки»), № 93 («Агрокомбинат «Горьковский» — Микрорайон Верхние Печеры»), № 94 («ЗКПД-4 — Микрорайон Кузнечиха-2»). Свидетельство и карты маршрута регулярных перевозок по итогам конкурса будут выданы на семь лет и 60 дней. Заявки на конкурс принимаются с 29 августа по 27 сентября. Дата рассмотрения заявок — 20 октября, дата подведения итогов открытого конкурса — 30 ноября.
В департаменте транспорта НИА «Нижний Новгород» пояснили, что решение о месячном интервале между рассмотрением заявок и самим конкурсом принято с учетом «периодически возникающих к конкурсам вопросов от УФАС».
Напомним, что 26 сентября будут подведены итоги четвертого конкурса — на маршруты № 74 «Улица Долгополова — Микрорайон Верхние Печеры», № 82 «Автовокзал “Щербинки” — Улица Усилова», № 91 «Поселок Черепичный — Улица Долгополова».
Третий конкурс (маршруты №№ 14, 39, 63, 71, 79, 89 и 92), в свою очередь, пройдет 5 октября 2017 года. Конкурс был назначен 1 августа, однако на следующий день мэрия была вынуждена его приостановить в связи с иском перевозчиков, оспаривающих проведение конкурса. 11 августа администрация возобновила прием заявок.
Напомним также, что первые два конкурса по маршрутам №№ 75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№ 49, 29, 86 выиграли ООО «Мещеряков и К» и ООО «Автопарк НН» соответственно.