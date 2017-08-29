В Свердловской области рухнули цены на гречку и подорожал бензин
На Среднем Урале резко подешевела гречневая крупа, сообщил на
На Среднем Урале резко подешевела гречневая крупа, сообщил на
«Знаменитая гречневая крупа подешевела на 40% (по сравнению с концом 2016 года, — прим. ЕАН). На протяжении трех или четырех лет обсуждалась тема подорожания гречки, и, наконец, произошло то, что должно было произойти, — рынок отреагировал», — сказал глава ведомства.
По его данным, сейчас 1 кг этой крупы стоит 49 рублей 56 копеек, причем в этом году получен хороший урожай гречи и остались еще запасы на складах. В целом за указанный период индекс потребительских цен в Свердловской области вырос на 1,8%. Стоимость товаров изменилась
«Если мы берем период январь — июль, то у нас существенно цены подросли — на 3% — на бензин 95-й, примерно на 2% — на 92-й, но в то же время снизились цены на дизтопливо», — отметил Дмитрий Шалабодов.