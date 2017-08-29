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12:04 (мск), источник: ЕАН

В октябре в Свердловской области увеличится минимальная зарплата

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент областного Союза промышленников Михаил Черепанов и глава федерации профсоюзов Андрей Ветлужских 30 августа подпишут соглашение о повышении минимальной зарплаты (МЗП) в регионе.

Согласно документу, в четвертом квартале МЗП вырастет с 8862 до 9217 рублей. При этом «федеральная минималка» остается на уровне 7800 рублей, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Свердловской области.

Кроме того, профсоюзы предложат партнерам рассмотреть возможность повысить МЗП в регионе до прожиточного уровня в срок до 2019 года — ранее, чем это будет установлено по всей стране.

После подписания профактив региона пообщается с врио губернатора Евгением Куйвашевым и министром здравоохранения Игорем Трофимовым.

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