В октябре в Свердловской области увеличится минимальная зарплата
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев,
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев,
Согласно документу, в четвертом квартале МЗП вырастет с 8862 до 9217 рублей. При этом «федеральная минималка» остается на уровне 7800 рублей, сообщили в
Кроме того, профсоюзы предложат партнерам рассмотреть возможность повысить МЗП в регионе до прожиточного уровня в срок до 2019 года — ранее, чем это будет установлено по всей стране.
После подписания профактив региона пообщается с врио губернатора Евгением Куйвашевым и министром здравоохранения Игорем Трофимовым.