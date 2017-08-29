В октябре в Свердловской области увеличится минимальная зарплата

Согласно документу, в четвертом квартале МЗП вырастет с 8862 до 9217 рублей. При этом «федеральная минималка» остается на уровне 7800 рублей, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Свердловской области.

Кроме того, профсоюзы предложат партнерам рассмотреть возможность повысить МЗП в регионе до прожиточного уровня в срок до 2019 года — ранее, чем это будет установлено по всей стране.