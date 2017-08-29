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12:00 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска стала экономить на долгах

На обслуживании муниципального долга администрация города сэкономила 51 млн рублей.

В первые шесть месяцев 2017 года поступления в бюджет Омска выросли на 6%. Расходы казны составили 7,9 млрд рублей при доходах 7,05 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года доходы бюджета увеличились на 224 млн рублей или 6%.

70% от всех расходов (5,52 млрд рублей) было направлено на социальную сферу. При этом по итогам первого полугодия экономия на обслуживании муниципального долга составила 51 млн рублей.

Департамент финансов и контроля администрации города занимает первое место среди всех муниципалитетов Омской области по результатам проведенной министерством финансов оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам второго квартала 2017 года.

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