Мэрия Омска стала экономить на долгах

В первые шесть месяцев 2017 года поступления в бюджет Омска выросли на 6%. Расходы казны составили 7,9 млрд рублей при доходах 7,05 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием прошлого года доходы бюджета увеличились на 224 млн рублей или 6%.

70% от всех расходов (5,52 млрд рублей) было направлено на социальную сферу. При этом по итогам первого полугодия экономия на обслуживании муниципального долга составила 51 млн рублей.