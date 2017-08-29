В Крыму создадут резервный запас бензина
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму создадут резервный запас моторного топлива на случай перебоев с поставками из материка, сообщил министр энергетики и топлива республики Вадим Белик.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму создадут резервный запас моторного топлива на случай перебоев с поставками из материка, сообщил министр энергетики и топлива республики Вадим Белик.
«В связи с возможными перебоями поставок моторного топлива на территорию республики Крым
Закупку резервного топлива будет осуществлять нефтегазодобывающие предприятие «Черноморнефтегаз».
«Запасы ГСМ позволят обеспечить последующую реализацию потребителям республики Крым», — сказал министр.