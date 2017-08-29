В Крыму создадут резервный запас бензина

«В связи с возможными перебоями поставок моторного топлива на территорию республики Крым из-за неблагоприятных погодных условий и с перебоями продвижений цистерн по Северо-Кавказской железной дороге, существует необходимость создание неснижаемого запаса нефтепродуктов в объеме не меньше 10 тысяч тонн», — сказал Белик на заседании крымского правительства.