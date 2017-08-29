В Ленобласти предложили построить новый город-спутник

Если градсовет одобрит этот проект, вполне вероятно, что в непосредственной близости от границ Санкт-Петербурга между поселками Колпино и Коммунар появится новый город-спутник.

В поселке Тельмана, который относится к Тосненскому району, планируется возвести почти полтора миллиона квадратных метров жилья.

По проекту генплана население поселка к 2025 году увеличится до 16,2 тысячи человек, а к 2037 может превысить уже 20 тысяч.

Такое увеличение числа жителей на окраинах пригородов Санкт-Петербурга беспокоит горожан: это грозит перегрузками на южных трассах Северной столицы. Кроме того, в непосредственной близости от поселка Тельмана расположен полигон твердых бытовых отходов «Красный Бор». Правда, в ближайшее время его обещают законсервировать.