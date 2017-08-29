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12:08 (мск), источник: Интерфакс

Орешкин пообещал стабильный курс рубля на ближайшие месяцы

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает текущий курс рубля обоснованным и ожидает сохранения его на нынешних значениях в ближайшие месяцы.

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Источник: РИА "Новости"

«Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения, и мы ожидаем, что рубль будет достаточно стабилен и сохранится около текущих значений. Которые мы считаем обоснованными… Ожидаем стабильного рубля в ближайшие месяцы», — сказал он журналистам по окончании встречи с французскими бизнесменами.

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