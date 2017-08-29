Орешкин пообещал стабильный курс рубля на ближайшие месяцы
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает текущий курс рубля обоснованным и ожидает сохранения его на нынешних значениях в ближайшие месяцы.
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает текущий курс рубля обоснованным и ожидает сохранения его на нынешних значениях в ближайшие месяцы.
«Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения, и мы ожидаем, что рубль будет достаточно стабилен и сохранится около текущих значений. Которые мы считаем обоснованными… Ожидаем стабильного рубля в ближайшие месяцы», — сказал он журналистам по окончании встречи с французскими бизнесменами.