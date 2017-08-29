Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крым»: фильм Пиманова вызвал бурю негодования в западных СМИ
Определено самое неудачное время дня
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Умер актер Джей Томас
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Сенатор поведал о ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Ани Лорак показала фигуру в бикини Armani
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
13Умерла Вера Глаголева
12:24 (мск), источник: ЕАН

Свердловские профсоюзы объяснили, откуда берутся «борзые» директора

Федерация профсоюзов Свердловской области прокомментировала ситуацию с долгами по зарплате в регионе.

По версии общественников, предприятия при сдаче отчетности все чаще умалчивают о долгах по заработной плате.

Кроме того, в статистике не учитываются данные по долгам по зарплате предприятий-банкротов, которые, как и малые предприятия, вообще не сдают такой отчетности, заявил лидер Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

«Логично принять решение, обязывающее — при наличии долгов по зарплате — предприятие любого размера и любой формы собственности информировать от этом органы статистики. Мы сейчас прорабатываем вопрос, какие решения и кому необходимо принять, чтобы этот вопрос был решен. Тут мы рассчитываем и на понимание областной власти, и готовы использовать свои ресурсы, в том числе на уровне Госдумы РФ. В качестве первого шага Федерация профсоюзов направила предложение в Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям принять активные меры по привлечению к административной ответственности работодателей, игнорирующих предоставление статотчетности», — заявил Ветлужских.

Напомним, скандал в Свердловской области разразился в июле, во время двусторонней встречи президента Владимира Путина с губернатором Евгением Куйвашевым. Глава государства попросил Куйвашева разобраться с долгами по зарплате в Нижнем Тагиле. Позицию директора завода, который отказался выплачивать зарплату, Путин охарактеризовал как «борзоту».

После отъезда президента правительство и силовики активизировали работу, и выяснилось, что скрытые долги по зарплате в регионе составляют десятки миллионов рублей. Одним из виновников сложившейся ситуации называли Свердлстат, работающий по устаревшим методикам. Характерно, что профсоюзы на пике конфликта в июле сколь-либо активно себя не проявили.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
Шарапова победила вторую «ракетку» мира на старте US Open
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос» Как рассказал певец, ему предложили, чтобы одна из его внучек спела в популярном телешоу, на что он ответил: «Никогда»
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Петербург застраивают квартирами-студиями
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь