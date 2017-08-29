Свердловские профсоюзы объяснили, откуда берутся «борзые» директора

По версии общественников, предприятия при сдаче отчетности все чаще умалчивают о долгах по заработной плате.

Кроме того, в статистике не учитываются данные по долгам по зарплате предприятий-банкротов, которые, как и малые предприятия, вообще не сдают такой отчетности, заявил лидер Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

«Логично принять решение, обязывающее — при наличии долгов по зарплате — предприятие любого размера и любой формы собственности информировать от этом органы статистики. Мы сейчас прорабатываем вопрос, какие решения и кому необходимо принять, чтобы этот вопрос был решен. Тут мы рассчитываем и на понимание областной власти, и готовы использовать свои ресурсы, в том числе на уровне Госдумы РФ. В качестве первого шага Федерация профсоюзов направила предложение в Управление Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям принять активные меры по привлечению к административной ответственности работодателей, игнорирующих предоставление статотчетности», — заявил Ветлужских.

Напомним, скандал в Свердловской области разразился в июле, во время двусторонней встречи президента Владимира Путина с губернатором Евгением Куйвашевым. Глава государства попросил Куйвашева разобраться с долгами по зарплате в Нижнем Тагиле. Позицию директора завода, который отказался выплачивать зарплату, Путин охарактеризовал как «борзоту».