На предприятиях Ленобласти открыто более 20 тыс вакансий

За шесть месяцев региональный банк вакансий в 47 регионе увеличился на 33,8% и составил чуть более 20 тысяч рабочих мест по 969 профессиям и специальностям. На долю вакансий по рабочим специальностям приходится 67,5% от общей потребности.
Он составляет 0,37% от экономически активного населения. В 10 муниципальных районах — Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском — и Сосновоборском городском округе уровень регистрируемой безработицы — ниже среднеобластного значения.