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12:22 (мск), источник: ivbg.ru

На предприятиях Ленобласти открыто более 20 тыс вакансий

Пресс-служба администрации региона сообщает, что за первое полугодие в регионе трудоустроено более 10 тысяч человек, в том числе 2600 безработных.

За шесть месяцев региональный банк вакансий в 47 регионе увеличился на 33,8% и составил чуть более 20 тысяч рабочих мест по 969 профессиям и специальностям. На долю вакансий по рабочим специальностям приходится 67,5% от общей потребности.

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Кроме того, в Ленобласти сохраняется низкий уровень регистрируемой безработицы.

Он составляет 0,37% от экономически активного населения. В 10 муниципальных районах — Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском и Тосненском — и Сосновоборском городском округе уровень регистрируемой безработицы — ниже среднеобластного значения.

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