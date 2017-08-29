Крым в ближайшие три года направит на ремонт дорог 25,5 миллиардов рублей

«Объем финансирования увеличится. Мы рассматриваем сейчас на трехлетний период каждый год 8,5 миллиарда рублей минимум выделять в общей сложности на дороги. Будет 25,5 миллиарда рублей на три года. Это большая сумма», — сказал Аксенов журналистам.