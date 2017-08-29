Крым в ближайшие три года направит на ремонт дорог 25,5 миллиардов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в ближайшие 3 года на ремонт дорог направят 25,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в ближайшие 3 года на ремонт дорог направят 25,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Объем финансирования увеличится. Мы рассматриваем сейчас на трехлетний период каждый год 8,5 миллиарда рублей минимум выделять в общей сложности на дороги. Будет 25,5 миллиарда рублей на три года. Это большая сумма», — сказал Аксенов журналистам.
В связи с этим, по его словам, необходим реальный план по приоритетности ремонта дорог.