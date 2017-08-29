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15:16 (мск), источник: РИА Новости

Железная дорога соединит терминалы ОЭЗ в Татарстане и СЭЗ в Казахстане

КАЗАНЬ, 28 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане и свободная экономическая зона «Хоргос — Восточные ворота» планируют соединить свои логистические терминалы железной дорогой, сообщает татарстанская ОЭЗ.

Источник: РИА Новости

«В рамках визита делегации Татарстана во главе с президентом республики в Казахстан генеральный директор ОЭЗ “Алабуга” Тимур Шагивалеев и генеральный директор УК СЭЗ “Хоргос — Восточные ворота” Мурат Баймуханбетов подписали меморандум о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Как отмечается, цель заключенного меморандума — развитие взаимовыгодного сотрудничества с использованием возможностей и потенциала транспортно-логистических терминалов экономических зон Татарстана и Казахстана. В частности, ОЭЗ «Алабуга» и СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» договорились принять меры по установлению железнодорожной связи между терминалами, продвижению логистического терминала каждой из зон.

Также стороны будут совместно участвовать в IT-проектах по интеграции систем СЭЗ с системами других сухих портов, логистических центров и других экономических зон, осуществлять информационное обеспечение совместных мероприятий.

Ключевой элемент инфраструктуры СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» — сухой порт, который содержит несколько терминалов для перегрузки с узкой колеи железнодорожной ветки на широкую колею и для автодорожного транспорта. Сухой порт обеспечивает оперативную обработку приходящих грузов, мультимодальность, безопасность и сохранность грузов в соответствии со стандартами DP World — одного из крупнейших мировых портовых операторов. Логистическая зона СЭЗ площадью 224,9 гектара и объемом логистических помещений до 50 тысяч квадратных метров включает оптовые склады, базы для сбыта и хранения и т. д.

ОЭЗ «Алабуга» создана решением правительства РФ 21 декабря 2005 года на территории Елабужского района Татарстана, является крупнейшей и наиболее успешной ОЭЗ промышленно-производственного типа в России — на ее долю приходится 68% выручки всех экономических зон страны. В настоящее время в «Алабуге» зарегистрировано 55 компаний-резидентов, 22 завода уже действуют. Объем законтрактованных частных инвестиций составляет 155,8 миллиарда рублей, из них освоено 100,2 миллиарда рублей. Объем государственных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» составил 25,7 миллиарда рублей. Создано более 5,6 тысячи рабочих мест.

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