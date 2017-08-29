Железная дорога соединит терминалы ОЭЗ в Татарстане и СЭЗ в Казахстане

Источник: РИА Новости

«В рамках визита делегации Татарстана во главе с президентом республики в Казахстан генеральный директор ОЭЗ “Алабуга” Тимур Шагивалеев и генеральный директор УК СЭЗ “Хоргос — Восточные ворота” Мурат Баймуханбетов подписали меморандум о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Как отмечается, цель заключенного меморандума — развитие взаимовыгодного сотрудничества с использованием возможностей и потенциала транспортно-логистических терминалов экономических зон Татарстана и Казахстана. В частности, ОЭЗ «Алабуга» и СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» договорились принять меры по установлению железнодорожной связи между терминалами, продвижению логистического терминала каждой из зон.

Также стороны будут совместно участвовать в IT-проектах по интеграции систем СЭЗ с системами других сухих портов, логистических центров и других экономических зон, осуществлять информационное обеспечение совместных мероприятий.

Ключевой элемент инфраструктуры СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота» — сухой порт, который содержит несколько терминалов для перегрузки с узкой колеи железнодорожной ветки на широкую колею и для автодорожного транспорта. Сухой порт обеспечивает оперативную обработку приходящих грузов, мультимодальность, безопасность и сохранность грузов в соответствии со стандартами DP World — одного из крупнейших мировых портовых операторов. Логистическая зона СЭЗ площадью 224,9 гектара и объемом логистических помещений до 50 тысяч квадратных метров включает оптовые склады, базы для сбыта и хранения и т. д.