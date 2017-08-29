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12:48 (мск), источник: "Российская газета"

Опубликовано видео подъема арки Крымского моста

Опубликовано видео завершившейся операции по подъему железнодорожной арки Крымского моста на фарватерные опоры.

Во время загрузки произошла ошибка.

В темное время суток подсветка фарватерных опор и самой конструкции сделала операцию по установке арки особенно эффектной. Ее поднимали на 700 тросах шестнадцатью мощными домкратами, закрепленными сверху на опорах. Каждый из них был рассчитано на 650 тонн, то есть запас прочности составлял 40 процентов.

До уровня 10 метров над водой подъем шел медленно: специалисты измеряли нагрузку на оборудование и элементы арки. Конструкция поднималась без отклонений, в пределах створа между двумя опорами, что позволило ускориться.

— Сначала мы делали много контрольных испытаний, вели геодезический контроль за состоянием конструкции, — рассказал замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев. — Потом начался основной подъем. Арку подняли немного выше проектной высоты для последующего опускания на опорные части.

Операция подъема арки весом 6000 тонн на высоту 35 метров над поверхностью воды заняла около 14 часов. В ней участвовали более сотни специалистов — это моряки, профильные инженеры, сотрудники научно-исследовательских институтов и рядовые мостостроители.

Сегодня арку закрепят на опорах ветровыми связями, а в Керчь-Еникальском канале после трехдневного перерыва будет открыто судоходство.

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