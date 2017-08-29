Для строительства медицинского кластера в Екатеринбурге необходимо более 2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей потребуется для строительства медицинского кластера в районе Академический в Екатеринбурге, сообщил в понедельник журналистам президент компании «Кортрос» Вениамин Голубицкий.

«Больше чем 2 млрд придется затратить на строительство этого объекта, плюс еще речь будет идти о медицинском оборудовании. Это финансово емкий проект, он в разы превосходит то, чем был Институт материнства (Научно- исследовательский институт охраны материнства и младенчества, НИИ ОММ — прим. ТАСС). Но он опирается на ту мощную базу, которой является этот институт, потому что это уникальное совершенно учреждение, сохраняющее поразительные кадры с точки зрения своей подготовки и научных знаний. <…> Я думаю, мы приступим, возможно, в конце этого года — начале следующего», — сказал Голубицкий.

По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области, врио главы региона Евгений Куйвашев, председатель правления компании «Т Плюс» Денис Паслер и президент компании «Кортрос» Вениамин Голубицкий договорились о сотрудничестве при формировании комфортной среды для жизни в Академическом. «Речь, в частности, идет о продолжении жилищного строительства, внедрении здесь энергоэффективных технологий, создании высокотехнологичных рабочих мест, а также о реализации образовательных программ, направлении одаренных детей в центр “Золотое сечение” и о создании и развитии на территории Академического медицинского кластера», — уточнили в департаменте.

Там добавили, что решение о создании в Академическом медицинского кластера, составной частью которого станут научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ), Уральский государственный медицинский университет, институты Уральского отделения РАН и медицинские учреждения региона, поддержали представители медицинского сообщества.