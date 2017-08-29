В Астане хотят построить «небесный путь»

Отмечается, что внутреннее пространство подземных и надземных переходов будет коммерциализироваться. Планы по строительству переходов были озвучены на заседании с участием акима Астаны Асета Исекешева. Skyway — система пешеходных переходов в американском городе Миннеаполис. Она расположена на уровне второго (и иногда третьего) этажа и охватывает практически весь центр. startribune.com Систему называют «городом внутри города». В переходах поддерживается постоянная температура и они открыты почти весь день — закрываются только на ночь.