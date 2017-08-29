В Астане хотят построить «небесный путь»
В Астане планируется строительство подземных и надземных пешеходных переходов по аналогии с американской системой Skyway («Небесный путь»), передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат столицы.
В Астане планируется строительство подземных и надземных пешеходных переходов по аналогии с американской системой Skyway («Небесный путь»), передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат столицы.
Отмечается, что внутреннее пространство подземных и надземных переходов будет коммерциализироваться. Планы по строительству переходов были озвучены на заседании с участием акима Астаны Асета Исекешева. Skyway — система пешеходных переходов в американском городе Миннеаполис. Она расположена на уровне второго (и иногда третьего) этажа и охватывает практически весь центр. startribune.com Систему называют «городом внутри города». В переходах поддерживается постоянная температура и они открыты почти весь день — закрываются только на ночь.
Отметим, что в Миннеаполисе большие перепады температуры — летом там бывает очень жарко, а зимой, наоборот, холодно. walkerart.org Карта Skyway в Миннеаполисе Также в Астане планируется строительство кольцевых дорог и развитие транспортной инфраструктуры, а именно увеличение количества перехватывающих парковок, улиц, мостов, путепроводов и транспортных развязок.
Напомним, в 2012 году Астану предложили накрыть куполом. Архитектор из Астаны Евгений Невеличков заявил, что это поможет нивелировать неудобства резко континентального климата. В феврале 2017 года накрыть куполом предложили столичный