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13:04 (мск), источник: Tengrinews

В Астане хотят построить «небесный путь»

В Астане планируется строительство подземных и надземных пешеходных переходов по аналогии с американской системой Skyway («Небесный путь»), передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат столицы.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что внутреннее пространство подземных и надземных переходов будет коммерциализироваться. Планы по строительству переходов были озвучены на заседании с участием акима Астаны Асета Исекешева. Skyway — система пешеходных переходов в американском городе Миннеаполис. Она расположена на уровне второго (и иногда третьего) этажа и охватывает практически весь центр. startribune.com Систему называют «городом внутри города». В переходах поддерживается постоянная температура и они открыты почти весь день — закрываются только на ночь.

Отметим, что в Миннеаполисе большие перепады температуры — летом там бывает очень жарко, а зимой, наоборот, холодно. walkerart.org Карта Skyway в Миннеаполисе Также в Астане планируется строительство кольцевых дорог и развитие транспортной инфраструктуры, а именно увеличение количества перехватывающих парковок, улиц, мостов, путепроводов и транспортных развязок.

Напомним, в 2012 году Астану предложили накрыть куполом. Архитектор из Астаны Евгений Невеличков заявил, что это поможет нивелировать неудобства резко континентального климата. В феврале 2017 года накрыть куполом предложили столичный Водно-зеленый бульвар.

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