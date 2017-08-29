Для омских садоводов организовали специальные торговые места

Для продажи товаров собственного производства омским садоводам создали более 2 000 торговых мест по всему городу. В Советском округе их 945, а в Кировском и Центральном примерно 400.

Ирина Куимова, исполняющая обязанности директора департамента городской экономической политики:

— Это хорошее подспорье для омских садоводов и огородников в период активного сбора и реализации урожая. Установлены приемлемые цены за аренду торговых мест. Минимальная плата начинается от 10 рублей в день. В то же время на некоторых рынках места предоставляются бесплатно.