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13:08 (мск), источник: Om1.ru

Для омских садоводов организовали специальные торговые места

Торговля в неустановленных местах является административным правонарушением.

Для продажи товаров собственного производства омским садоводам создали более 2 000 торговых мест по всему городу. В Советском округе их 945, а в Кировском и Центральном примерно 400.

Ирина Куимова, исполняющая обязанности директора департамента городской экономической политики:

 — Это хорошее подспорье для омских садоводов и огородников в период активного сбора и реализации урожая. Установлены приемлемые цены за аренду торговых мест. Минимальная плата начинается от 10 рублей в день. В то же время на некоторых рынках места предоставляются бесплатно.

Для получения права на законную продажу горожанам нужно обратиться в администрации рынков и торговых комплексов.

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