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13:26 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма назвал хамством рост ставок аренды земли в Алуште в 13 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хамством по отношению к инвесторам принятые руководством и депутатским корпусом Алушты ставки аренды земли для некоторых объектов гостиничного бизнеса, пообещав их отмену.

Источник: РИА "Новости"

Глава Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, длительное время инвестирующий в инфраструктуру Алушты, ранее сообщил, что ставка арендной платы на землю для отельеров и других субъектов бизнеса в городе с 2017 года поднята с 3 до 6%, а нормативная стоимость квадратного метра выросла с 1,1 до 6,3 тысячи рублей. Таким образом, по словам бизнесмена, арендная плата его аквапарка и отеля на набережной города увеличилась с 3,5 до 44 миллионов рублей в год, то есть почти в 13 раз.

Лебедев обратился с письмом к депутатам Алушты, а также к руководству Крыма с просьбой пересмотреть решение. Он отметил, что в противном случае будет вынужден закрыть аквапарк и гостиницы из-за их нерентабельности.

«Вице-премьер (крымского правительства — ред.) Королев завтра приезжает из Москвы из командировки, привозит план действий по Алуште. Там будет внесено изменение в решение сессии, сами депутаты с этим согласны, это абсолютная глупость. В 13 раз у него (Лебедева) выросла сумма аренды», — сказал Аксенов журналистам.

Глава Крыма отметил избирательность процесса повышения арендных ставок для разных предпринимателей в Алуште и назвал ситуацию с управлением Алушты «нездоровой». Аксенов отметил, что управление Алушты переводится в ручной режим, на уровне администрации в регионе также ожидаются кадровые решения.

«Приведем все в соответствие, это обыкновенное хамство. Я заинтересован в сохранении инвестиционного потенциала. А местным советам советую внимательно смотреть, какие расчеты им предлагают, и оценивать, смогли бы они на месте этого бизнесмена выйти из такой ситуации», — сказал он.

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