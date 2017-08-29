Коммунальные компании Южного Урала задолжали за газ более 1 млрд рублей
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Коммунальные компании Челябинской области задолжали более 1 млрд рублей за газ — руководство компании «Новатэк» напоминает, что последней мерой станет законное прекращение поставок «голубого топлива» в некоторые районы области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам гендиректора газораспределительной компании Вадима Ромасенко, долг на начало нового отопительного сезона составляет 1,1 млрд рублей. Это на 203 млн рублей больше, чем в прошлом году. Рост задолженности произошел, несмотря на то, что муниципальным бюджетам выделили 339 млн рублей дотаций, из этой суммы компания получила 300 млн.
В аутсайдерах — Златоуст (330 млн рублей),
«Когда была объявлена повестка сегодняшнего заседания, к нам удивительным образом стали поступать предложения о погашении задолженностей. Но ситуация остается катастрофической. Глава
Аналогичная ситуация сложилась в Локомотивном городском округе. Задолженность местного коммунального предприятия составила 44 млн рублей, при этом денег от муниципалитета «Новатэк» не получает уже более года.
«Владелец завил, что предприятие законсервировано и он больше не намерен заниматься теплоснабжением. Нам непонятна позиция администрации. Как будет вообще проходить отопительный сезон в этом муниципалитете?» — возмущается
Он напомнил, что согласно постановлению правительства РФ (от
В свою очередь,