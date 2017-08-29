Коммунальные компании Южного Урала задолжали за газ более 1 млрд рублей

Коммунальные компании Челябинской области задолжали более 1 млрд рублей за газ — руководство компании «Новатэк» напоминает, что последней мерой станет законное прекращение поставок «голубого топлива» в некоторые районы области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам гендиректора газораспределительной компании Вадима Ромасенко, долг на начало нового отопительного сезона составляет 1,1 млрд рублей. Это на 203 млн рублей больше, чем в прошлом году. Рост задолженности произошел, несмотря на то, что муниципальным бюджетам выделили 339 млн рублей дотаций, из этой суммы компания получила 300 млн.

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В аутсайдерах — Златоуст (330 млн рублей), Катав-Ивановский (113 млн), Еманжелинский (95 млн) и Саткинский (86 млн) районы.

«Когда была объявлена повестка сегодняшнего заседания, к нам удивительным образом стали поступать предложения о погашении задолженностей. Но ситуация остается катастрофической. Глава Катав-Ивановского района за два года не смог найти время, чтобы встретиться с нами и поговорить о решении проблемы. В итоге долг муниципалитета вырос с 76 до 113 млн рублей», — комментирует Ромасенко.

Аналогичная ситуация сложилась в Локомотивном городском округе. Задолженность местного коммунального предприятия составила 44 млн рублей, при этом денег от муниципалитета «Новатэк» не получает уже более года.

«Владелец завил, что предприятие законсервировано и он больше не намерен заниматься теплоснабжением. Нам непонятна позиция администрации. Как будет вообще проходить отопительный сезон в этом муниципалитете?» — возмущается топ-менеджер газовой компании.

Он напомнил, что согласно постановлению правительства РФ (от 25.11.2016 № 1245), «Новатэк» имеет право ограничить поставку газа теплоснабжающим организациям при наличии у них задолженности и даже прекратить — в случае нарушения ограничения. «Мы не заинтересованы прибегать к этим мерам. Однако сами главы не озабочены решением проблемы», — заключил Ромасенко.