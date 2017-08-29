В Ростове на благоустройство Октябрьского района потратят 30,5 млн рублей

Источник финансирования — городской бюджет. На выделенные деньги проведут срезку грунта и посев газона на ул. Нансена, Ларина и Зоологической, укладку тротуарной плитки и установку ограждений в сквере Чуковского. Отдельно выделят деньги на содержание грунтовых дорог на пер. Неклиновском и Оршанском, ул. Инженерной и Ландшафтной.

Также планируется устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий внутриквартальных проездов и территорий.

В сквере Чуковского установят качели для детей. Они будут предназначены для одновременного качания взрослого и ребенка до четырех лет.