В Ростове на благоустройство Октябрьского района потратят 30,5 млн рублей
На работы по благоустройству Октябрьского района
На работы по благоустройству Октябрьского района
Источник финансирования — городской бюджет. На выделенные деньги проведут срезку грунта и посев газона на ул. Нансена, Ларина и Зоологической, укладку тротуарной плитки и установку ограждений в сквере Чуковского. Отдельно выделят деньги на содержание грунтовых дорог на пер. Неклиновском и Оршанском, ул. Инженерной и Ландшафтной.
Также планируется устранение деформаций и повреждений дорожных покрытий внутриквартальных проездов и территорий.
В сквере Чуковского установят качели для детей. Они будут предназначены для одновременного качания взрослого и ребенка до четырех лет.
Все работы необходимо выполнить до 31 ноября 2017 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 сентября, аукцион проведут 18 сентября.