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13:59 (мск), источник: Volga News

В Самарской области достигнут прошлогодний рекордный уровень сбора зерновых

На сегодняшний день самарскими хлеборобами собрано более 2,2 млн т зерна при средней урожайности порядка 35 ц/га, убрано более 700 тыс. га или 72% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Источник: Reuters

Уровень сбора урожая на данный момент превысил цифру 2016 года. Тогда в регионе было собран рекордный за последние 20 лет урожай — 2,2 млн т.

Самая высокая урожайность зерновых 37−39 ц/га отмечается в хозяйствах Ставропольского, Кошкинского и Сергиевского районов.

Только с озимого клина собрано свыше 1,4 млн т зерна, при средней урожайности 36,4 ц/га. В прошлом году с озимых культур было намолочено 990 тыс. т, а урожайность составила 26 ц/га. Работы в полях и на зерносушильных комплексах идут круглосуточно.

В настоящее время в уборке зерновых задействовано более 2 тыс. комбайнов (максимальный выход комбайнов на прямое комбайнирование и подбор — 2,4 тыс. ед.), 1,5 тыс. жаток, 2,7 тыс. грузовых автомобилей. Для повышения качества зерна 900 единиц зерноочистительных машин и 125 сушилок осуществляют подработку и сушку зерновой массы.

Лидерами по валовому сбору зерна являются Хворостянский район, где намолочено более 166 тыс. т зерна, Большеглушицкий — более 140 тыс. т, Ставропольский — 146 тыс. т, Большечерниговский 132 тыс. т, Пестравский — 122 тыс. т, Кинель-Черкасский — более 118 тыс. т, Красноармейский — более 110 тыс. т, Кошкинский — более 104 тыс. т. Результат работы указанных районов составляет около 50% от областного объема зерна.

Область полностью обеспечила себя продовольственным, фуражным и семенным зерном и значительно превысит валовый намолот прошлого года.

Близки к завершению уборки зерновых хозяйства Хворостянского и Сызранского районов. Там обмолочено более 81−82% зернового клина.

В настоящее время в общем объеме зерна уже собрано более 1,35 млн т пшеницы (70%), 492 тыс. т ячменя, 87 тыс. т ржи и более 127 тыс. т овса. Более 60% намолоченной пшеницы в основном соответствует продовольственным кондициям.

В целом по области остается убрать 360 тыс. га яровых зерновых культур, при этом более 80 тыс. га — это поздние зерновые просо, гречиха, сорго и кукуруза на зерно.

В муниципальных районах сельхозпредприятия приступили к севу озимых культур. Всего запланировано посеять озимых на площади 430 тыс. га. Соответствующее задание доведено до каждого муниципалитета. На отчетную дату посеяно более 156 тыс. га или 40% от задания.

Наибольшие площади озимых посеяны хозяйствами Пестравского (12,9 тыс. га), Большечерниговского (10 тыс. га), Красноармейского (12,2 тыс. га), Хворостянского (11,2 тыс. га) и Большеглушицкого (11,6 тыс. га) районов.

Самарская область входит в пятерку лидеров по валовому сбору зерна среди регионов ПФО.

«Учитывая объемы уже собранного урожая зерновых, а также прогноз валового сбора с оставшихся площадей, уже сейчас уверенностью можно сказать, что Самарская область полностью обеспечила себя продовольственным, фуражным и семенным зерном и значительно превысит валовый намолот прошлого года. Причиной этому являются и грамотная работа наших аграриев, и использование ими самых современных технологий и техники», — отметил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

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