Многодетным семьям Петербурга предложат деньги на улучшение жилищных условий

Источник: Reuters

Глава Жилищного комитета Валерий Шиян на первом после каникул заседании правительства Петербурга представил законопроект, предполагающий улучшение жилищных условий для многодетных семей.

Чиновники предлагают ввести специальные жилищные сертификаты на социальные выплаты. То есть многодетные семьи получат деньги для оплаты стоимости жилого помещения, покупаемого в дополнение к уже занимаемым площадям, исходя из нормы 18 квадратных метров на человека.

Таким образом, в среднем семья из пяти человек может получить 2 миллиона 922 тысячи рублей.

При этом у людей остается выбор: воспользоваться социальной выплатой или продолжить ждать готовую квартиру.

Очередь на улучшение жилищных условий длится 4−5 лет.