Многодетным семьям Петербурга предложат деньги на улучшение жилищных условий
Не хотите деньги — ждите готовые квартиры.
Не хотите деньги — ждите готовые квартиры.
Глава Жилищного комитета Валерий Шиян на первом после каникул заседании правительства Петербурга представил законопроект, предполагающий улучшение жилищных условий для многодетных семей.
Чиновники предлагают ввести специальные жилищные сертификаты на социальные выплаты. То есть многодетные семьи получат деньги для оплаты стоимости жилого помещения, покупаемого в дополнение к уже занимаемым площадям, исходя из нормы 18 квадратных метров на человека.
При этом у людей остается выбор: воспользоваться социальной выплатой или продолжить ждать готовую квартиру.
Сейчас, по словам Шияна, на жилищном учете в Петербурге стоит 3911 многодетных семей. Из них около 1300 живут в коммуналках, остальные — в отдельных квартирах.