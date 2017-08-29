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13:44 (мск), источник: ЕАН

Мэрии Екатеринбурга грозит штраф за аукционы для маршруточников

Свердловское УФАС возбудило административное дело по факту неисполнения предписания со стороны мэрии Екатеринбурга, касающееся конкурсов по распределению маршрутов для частных автоперевозчиков, сообщил на пресс-конференции глава управления Дмитрий Шалабодов.

«Было большое количество жалоб, мы их рассмотрели, выдали предписание администрации города Екатеринбурга, с тем чтобы внесли изменения в соответствующую документацию. По нашему мнению, там были пункты, которые ограничивали возможность доступа к участию. Сейчас это предписание не исполнено, мы возбуждаем административное производство», — сказал он и добавил, что мэрии вынесут штраф.

Дмитрий Шалабодов уточнил, что антимонопольщики посчитали неправомерными только «цветовые» требования — чтобы все маршрутки были зелеными. «Если транспортное средство соответствует всем техническим регламентам и возможность его использования соответствует тем нормам и правилам, которые существуют в РФ, значит, иные ограничивающие требования будут нарушать антимонопольное законодательство», — аргументировал он.

Требования же администрации относительно наличия на маршруте определенного числа транспортных средств, а также наличия валидаторов, считывающих ЕКАРТы, в УФАС считают законными и объективными.

Дмитрий Шалабодов также выразил недоумение, почему против требований о валидаторах протестуют перевозчики, которые таким оборудованием уже вовсю пользуются.

Напомним, что транспортники бойкотировали большинство конкурсов по распределению прав на обслуживание городских автотранспортных маршрутов.

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