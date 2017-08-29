Мэрии Екатеринбурга грозит штраф за аукционы для маршруточников

«Было большое количество жалоб, мы их рассмотрели, выдали предписание администрации города Екатеринбурга, с тем чтобы внесли изменения в соответствующую документацию. По нашему мнению, там были пункты, которые ограничивали возможность доступа к участию. Сейчас это предписание не исполнено, мы возбуждаем административное производство», — сказал он и добавил, что мэрии вынесут штраф.

Дмитрий Шалабодов уточнил, что антимонопольщики посчитали неправомерными только «цветовые» требования — чтобы все маршрутки были зелеными. «Если транспортное средство соответствует всем техническим регламентам и возможность его использования соответствует тем нормам и правилам, которые существуют в РФ, значит, иные ограничивающие требования будут нарушать антимонопольное законодательство», — аргументировал он.

Требования же администрации относительно наличия на маршруте определенного числа транспортных средств, а также наличия валидаторов, считывающих ЕКАРТы, в УФАС считают законными и объективными.

Дмитрий Шалабодов также выразил недоумение, почему против требований о валидаторах протестуют перевозчики, которые таким оборудованием уже вовсю пользуются.