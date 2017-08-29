На Южном Урале ликвидируют нелегальные питьевые скважины

О принятии мер по легализации питьевых источников доложил губернатору Борису Дубровскому министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на информацию Минимущества.

По словам Бобракова, сейчас в регионе эксплуатируются 1167 водозаборных скважин для обеспечения водой населения. За отчетный период ликвидированы 62 питьевых скважины, выдано 38 лицензий на 53 питьевые скважины.

«Темпы невысокие, — отметил Алексей Бобраков. — Лицензировано менее 70 процентов скважин. Наиболее активно работу по лицензированию проводят Саткинский, Брединский, Еткульский муниципальные районы. В Верхнеуральском, Аргаяшском, Красноармейском муниципальных районах наоборот — слабая проработка».

Это делается для того, чтобы вода в скважинах соответствовала санитарным требованиям. В этом году было выявлено 2 случая нарушения законодательства, связанных с добычей подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Напомним, пользование недрами в отсутствие разрешительных документов предполагает административный штраф для юридических лиц в размере до 1 млн рублей.