Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крым»: фильм Пиманова вызвал бурю негодования в западных СМИ
Врач скорой помощи работала смену с сотрясением мозга
Фигурист Жулин назвал возможную причину ухода Липницкой из спорта
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Умерла актриса Мирей Дарк
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: располневшая Гузеева в купальном костюме удивила Сеть
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кэри разделась для глянца – СМИ
"Это смешно": эксперт про опасность армии Украины
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
10Муссонные наводнения в Южной Азии
13:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Уволенных с «Уфалейникеля» трудоустроят челябинские горняки

И металлурги.

На сотрудников ликвидируемого «Уфалейникеля» имеют виды южноуральские работодатели. Главным «покупателем» работников на «Ярмарке вакансий», которая пройдет в Верхнем Уфалее 30 августа, будет горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел». Ее представители планируют сделать предложение 125 экс-сотрудникам комбината.

Как рассказали «Уралинформбюро» в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области, вакансии есть для десятков токарей, фрезеровщиков, электрогазосварщиков, ремонтников, сталеваров и машинистов крана. Предложение по зарплате колеблется от 25 до 40 тысяч рублей.

Скорее всего, ради новой работы в «Мечеле» уфалейцам придется переехать в Челябинск. Однако работодатель готов компенсировать им до 9 тысяч рублей на оплату аренды жилья.

По данным службы занятости, в Верхнем Уфалее насчитывается 1 537 безработных, из них 947 — сокращенные с «Уфалейникеля». 30 и 31 августа на предприятии пройдет очередная «чистка» рядов: за ворота отправят еще 56 сотрудников. До 9 ноября 2017 года из 214 человек, которые на сегодня числятся в штате, останется лишь 79 специалистов.

ОАО «Уфалейникель» остановило работу в апреле этого года, за воротами оказались 2 046 заводчан. В начале августа на собрании акционеров было заявлено о ликвидации предприятия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Свердловской области обуздали цены на гречку
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Думкина
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь