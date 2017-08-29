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13:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В Стерлитамаке благоустроят вдвое больше дворов, чем в Уфе

УФА, 29 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Стерлитамаке состоялась проверка объектов, где ведется благоустройство в рамках партийного проекта «Городская среда».

В результате общественных обсуждений в текущем году были выбраны свыше 100 дворов многоквартирных домов (почти вдвое больше, чем в Уфе), а также одна общественная территория — пешеходная аллея по улице Худайбердина от автовокзального кольца до проспекта Ленина. Город получил на проведение работ 115 млн рублей. Жильцы благоустраиваемых дворов согласились финансово участвовать в проекте и собрали 5% от сметы.

«В этом году действовало положение, что две трети средств должны быть направлены на дворы многоквартирных домов и одна треть — на благоустройство общественных территорий. Со следующего года такого деления не будет. Жители смогут решить, куда и в каком объеме будут направлены средства, будь то дворы, или же парки, набережные или другие общественные территории», — сообщил заместитель министра ЖКХ республики Альфред Зиннатуллин.

В текущем году в программе участвуют 23 города и поселка, в следующем в нее включаются 240 муниципалитетов. Проект рассчитан на пятилетний срок реализации.

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