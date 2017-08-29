Калининградская ФАС заинтересовалась новой стоимостью подключения электричества для должников

Причиной стали массовые обращения от прокуроров и жителей Калининградской области относительно стоимости работ по возобновлению подачи электричества должникам после отключения. Дело в отношении ОАО «Янтарьэнергосбыт» возбудили по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите конкуренции». В ходе рассмотрения дела в качестве второго ответчика привлекли АО «Янтарьэнерго». Дело рассмотрят 4 сентября 2017 года.