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15:25 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградская ФАС заинтересовалась новой стоимостью подключения электричества для должников

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Янтарьэнерго» и «Янтарьэнергосбыта». Об этом сообщается на сайте Калининградского УФАС России.

Источник: Клопс.ru

Причиной стали массовые обращения от прокуроров и жителей Калининградской области относительно стоимости работ по возобновлению подачи электричества должникам после отключения. Дело в отношении ОАО «Янтарьэнергосбыт» возбудили по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона РФ «О защите конкуренции». В ходе рассмотрения дела в качестве второго ответчика привлекли АО «Янтарьэнерго». Дело рассмотрят 4 сентября 2017 года.

В июне 2017 года стоимость восстановления электроэнергии должникам повысили в четыре раза. Сейчас она составляет 17 540 рублей. Предыдущую стоимость в четыре тысячи признали не соответствующей реальным затратам.

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