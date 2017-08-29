Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Крым»: фильм Пиманова вызвал бурю негодования в западных СМИ
10 чудовищных медицинских ошибок
Ведущими передачи вместо Малахова станут Меньшова и Галкин
Более 100 тыс. россиян подали заявки на бесплатный гектар
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Смотреть противно": пользователи о снятом Королёвой клипе
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Располневшая до 120 кг Мэрайя Кэри разделась для глянца – СМИ
"Это смешно": эксперт про опасность армии Украины
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
10Муссонные наводнения в Южной Азии
14:11 (мск), источник: Zakon.kz

Тенге продолжает падение

При этом максимальная цена за доллар достигла 335,32 тенге.

ЦБ: $ 58.5320   -0.01 € 70.4316   +0.59 ММВБ: $ 58.7225   +0.29 € 70.6875   +0.71
Источник: Zakon.kz

По итогам дневных торгов на KASE, средневзвешенный курс доллара США составил 334,84 тенге, сообщает Zakon.kz.

Первая сделка дневных торгов прошла по цене 334,75 тенге. При этом минимальная цена достигла 334,35 тенге, максимальная — 335,32. Объем торгов составил 144,4 млн долларов. По итогам утренней сессии стоимость доллара составляла 334,7 тенге. По данным Kurs.kz, нацвалюту продают и покупают по 334,8−336 тенге.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.40 по времени Астаны составила 51,33 доллара за баррель.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Назарбаев предостерег от силового противостояния РФ и США
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Думкина
Генпрокуратура указала Росгидромету на неточные прогнозы погоды
Forbes составил список богатейших женщин России
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Петербург застраивают квартирами-студиями
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Новорожденный сын Эдгарда Запашного попал в реанимацию Дрессировщик рассказал о состоянии малыша.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь