Тенге продолжает падение

Первая сделка дневных торгов прошла по цене 334,75 тенге. При этом минимальная цена достигла 334,35 тенге, максимальная — 335,32. Объем торгов составил 144,4 млн долларов. По итогам утренней сессии стоимость доллара составляла 334,7 тенге. По данным Kurs.kz, нацвалюту продают и покупают по 334,8−336 тенге.