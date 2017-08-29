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14:25 (мск), источник: Tengrinews

6 к 1: эксперты считают, что тенге идет к новому паритету с рублем

Эксперты не исключают вероятность того, что уже в 2018 году между тенге и российским рублем может возникнуть новый паритет — 6 к 1. К такому мнению опрошенные корреспондентом Tengrinews.kz собеседники приходят, обращая внимание на установившуюся в последние годы динамику.

ЦБ: $ 58.5320   -0.01 € 70.4316   +0.59 ММВБ: $ 58.6950   +0.26 € 70.6875   +0.71
Источник: Tengrinews

Основной аргумент экономистов состоит в том, что происходит рост импорта товаров из России в Казахстан. В таких обстоятельствах Нацбанк РК защищает отечественный рынок, плавно ослабляя нацвалюту. По данным экономиста Astana Best Consulting Group Армана Байганова, за последние два года кросс-курс тенге к рублю снизился почти на 60 процентов, в том числе на 5 процентов в текущем году.

«Учитывая схожую структуру экономик обеих стран, где основной статьей дохода является экспорт сырьевых ресурсов, возникает риторический вопрос, почему происходят такие диспропорции в отношении курса валют? Одной из причин такого положения дел является увеличение импорта товаров из России. Стоимость ввезенных товаров в первом полугодии 2017 года оценивается в 5,2 миллиарда долларов, что на 35,5 процента больше суммы аналогичного периода 2016 года. При этом за этот же период казахстанских товаров в РФ было продано в 2,4 раза меньше. Учитывая высокий прогрессирующий удельный вес товаров из России в структуре импорта, который на 01 июля 2017 года составляет 38,5 процента, следует сказать, одним из выходов для удержания торговой экспансии является ослабление собственной валюты к валюте доминируемого торгового партнера», — обосновывает свои доводы экономист.

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Такое мнение о причинах ослабления тенге к рублю разделяет и доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим.

«Торговый баланс между Казахстаном и Россией отрицательный. Мы больше импортируем чем экспортируем. В результате это ведет к ослаблению нашей валюты по отношению к рублю. онечно, на курс влияют еще много других факторов, но дисбаланс в торговле между двумя отдельными странами достаточно существенный», — прокомментировал эксперт.

Экономисты считают, что в случае, если импорт товаров, работ и услуг из России будет расти и дальше, то есть вероятность уже 2018 году увидеть курс шесть тенге за рубль.

«Для казахстанских производителей это создаст благоприятную конъюнктуру. Их товары будут обходиться немного дешевле для российских импортеров, но, как правило, это преимущество быстро размывается ростом цены», — объяснил Ибрагим.

Из негативных последствий экономист Арман Байганов указывает на удорожание импорта.

«Мы как бы импортируем инфляцию в свою страну, но с другой стороны происходит защита собственных товаропроизводителей, где их низкая конкурентоспособность перед зарубежными товаропроизводителями нивелируется за счет ослабления валюты. В дальнейшем по мере приведения к паритету базовых ставок в Казахстане и в России дальнейшее ослабление тенге к рублю приостановится», — считает Байганов, поясняя, что в РФ кредиты для бизнеса сейчас гораздо дешевле, чем в Казахстане.

Вместе с тем экономист отметил, что за последние дни индекс доллара упал к шести мировым валютам на 0,6 процента. При этом рубль 29 августа ослабел к доллару на 0,3 процента. Произошло и ослабление тенге к американской валюте до 335,32 тенге.

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