Прокуратура потребовала отремонтировать мост в Пермском крае
ПЕРМЬ, 29 августа, ФедералПресс. Прокуратура Нытвенского района провела проверку соблюдения законодательства об автодорогах и дорожной деятельности, сообщает
ПЕРМЬ, 29 августа, ФедералПресс. Прокуратура Нытвенского района провела проверку соблюдения законодательства об автодорогах и дорожной деятельности, сообщает
Оказалось, что покрытие автодорог
Автомобильный мост через речку Сюзьва на дороге
Прокуратура района направила в Нытвенский районный суд иск. Надзорный орган требует возложить на МКУ «Управление капитального строительства» при администрации района обязанность привести эти дороги в нормативное состояние, а также провести капремонт автомобильного моста.