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14:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прокуратура потребовала отремонтировать мост в Пермском крае

ПЕРМЬ, 29 августа, ФедералПресс. Прокуратура Нытвенского района провела проверку соблюдения законодательства об автодорогах и дорожной деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Оказалось, что покрытие автодорог Нытва-Новоильинский и Сукманы-Уральский не соответствует установленным требованиям: на дорогах много выбоин, занижены обочины.

Автомобильный мост через речку Сюзьва на дороге Сукманы-Уральский находится в аварийном состоянии. Разрушен защитный слой бетона, арматура проржавела, разрушаются бетонные конструкции ростверков.

Прокуратура района направила в Нытвенский районный суд иск. Надзорный орган требует возложить на МКУ «Управление капитального строительства» при администрации района обязанность привести эти дороги в нормативное состояние, а также провести капремонт автомобильного моста.

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