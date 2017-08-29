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15:54 (мск), источник: Prokazan.ru

На ремонт казанского аэропорта потратят более 1 млн рублей

На ремонт международного аэропорта «Казань» потратят более 1,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Источник: Prokazan.ru

Согласно техническому заданию, победителю аукциона необходимо будет провести демонтаж бетонного пола в дежурной части линейного отдела полиции (ЛОП), ремонт и покраску стен багажного отделения терминала 1А, а также благоустройство его временного пристроя.

Кроме того, запланированы покраска въездных ворот КПП-1, тумб, цепей, камер хранения и санузла терминала 1.

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