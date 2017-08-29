На ремонт казанского аэропорта потратят более 1 млн рублей
На ремонт международного аэропорта «Казань» потратят более 1,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
На ремонт международного аэропорта «Казань» потратят более 1,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, победителю аукциона необходимо будет провести демонтаж бетонного пола в дежурной части линейного отдела полиции (ЛОП), ремонт и покраску стен багажного отделения терминала 1А, а также благоустройство его временного пристроя.
Кроме того, запланированы покраска въездных ворот КПП-1, тумб, цепей, камер хранения и санузла терминала 1.