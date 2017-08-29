Исторический центр Волгограда хотят застроить небоскребами

Между тем, как отмечает член совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор Галина Шипилова, в соответствии с Правилами землепользования и застройки участок расположен на территории исторического центра Волгограда, для которой установлена предельная высота зданий — 30 м. Почему именно такая?

«Да потому, что самые высокие здания советского классицизма 50−60-х годов не превышают 29 м — это высота семиэтажных зданий центра. Именно такую высоту задали великие архитекторы классической школы градостроительства как максимальную. Высотные доминанты никогда не ставились просто так, они акцентировали площади, перекрестки улиц. Создавая Правила землепользования и застройки, архитекторы уже этого века хотели сохранить то, что было создано их предшественниками», — поясняет Шипилова.

Архитектор отмечает, что неподалеку находятся исторические двух-трехэтажные здания — больница и жилые дома на улице Профсоюзной, 7 и 5а, которые по канонам градостроительства и закону об объектах культурного наследия не должны подавляться 25-этажными зданиями. В частности, речь идёт о памятнике архитектуры «Дом жилой», 1923 года. Участок застройки входит в защитную зону этого объекта — 200 метров. А строительство в защитных зонах памятников архитектуры запрещено федеральным законодательством, напоминает Галина Шипилова.

«Кроме того, на примерно ¾ площади строительство даже 30-метровых зданий невозможно из-за ухудшения инсоляции жилых домов по улице Козловской, 11, 9 и 7 и 3 и улице Профсоюзной, 17, 19 и 21, — поясняет архитектор. — Дело в том, что жилые дома расположены так, что обеспечены инсоляцией только первыми лучами восходящего и последними заходящего солнца. Любой объем выше 2−3 этажей отнимает драгоценные минуты и, конечно, ситуация перестает соответствовать санитарным нормам».

Галина Шипилова добавила, что «градоначальники могли пресечь рассмотрение увеличения этажности еще на заседании комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки, в которую входит всегда и главный архитектор города», однако этого сделано не было, и вопрос дошёл до общественных слушаний, которые состоятся 29 августа. Волгоградцам предстоит решить, хотят ли они видеть, как историческая часть Волгограда губится «хаотичной, безграмотной, предательской застройкой высотками» или нет.