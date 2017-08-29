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15:00 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На достройку ЕКАД получат деньги госбюджета

Третий пусковой комплекс автодороги на юге мегаполиса полностью замкнёт объездное кольцо вокруг Екатеринбурга.

Екатеринбургской кольцевой автодороге могут достаться 8,5 млрд рублей из госбюджета. По просьбе главы Свердловской области Евгения Куйвашева проект поддержал президент Владимир Путин, после чего о возможном выделении денег заявил и федеральный Минтранс.

Напомним, строительство ЕКАД обсуждалось в июле, когда глава государства приезжал в Екатеринбург на выставку «Иннопром».

Это уже не первые поступления федеральных денег на ключевой для транспортной системы всего региона проект. В прошлом году на строительство части автодороги из госказны было выделено более 1,7 миллиарда рублей. А по итогам январской встречи Владимира Путина с Евгением Куйвашевым глава государства поручил министру транспорта РФ Максиму Соколову проработать выделение Среднему Уралу в 2017 году дополнительных средств на эти цели.

По планам Минтранса, на достройку ЕКАД свыше 2,1 млрд рублей будут выделены в 2018 году, 1 млрд в 2019 году и 5,5 млрд в 2020 году. Однако так ли распределятся деньги — решит правительственная комиссия, когда будут обсуждаться бюджетные проектировки на следующий финансовый год.

Строительство южного полукольца ЕКАД сейчас один из самых главных дорожных объектов. После его завершения все федеральные трассы, проходящие через Екатеринбург, будут связаны в единую систему, пропускная способность которой вырастет в 1,5−2 раза, к тому же столица Среднего Урала избавится от иногородних грузовиков. По предварительным оценкам, из города получится вывести 60−80 тысяч транзитных автомобилей в сутки. Для мегаполиса это двойная польза — резко упадёт нагрузка и на городскую экологию, и на городские дороги, которые не рассчитаны на постоянное движение большегрузов.

Само строительство ЕКАД, протяжённость которой после завершения составит почти 95 км, началось в 1994 году. Объект разбит на шесть участков, пять из которых уже введены в эксплуатацию. Сейчас за счёт федерального и областного бюджетов строится последний участок — южное полукольцо длиной 35 километров.

В скором времени дорожники собираются начать строительство третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАД протяжённостью 14,4 километра, который соединит автодорогу Екатеринбург — Полевской с трассой М-5 «Урал» и позволит полностью замкнуть объезд города.

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