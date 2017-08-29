Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: украинские туристки в Крыму удивили британского журналиста
Заставившему пассажиров умываться зеленкой таксисту отомстили
СМИ: сестра Кейт Миддлтон беременна
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
От «Катрины» до «Харви»: выучили ли в США уроки 2005 года?Хьюстон, жители которого оказались в ловушке из-за быстро прибывающей воды, напоминает об августе 2005 года, когда ураган «Катрина» обрушился на США
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
58-летняя Гузеева показала располневшее тело в купальнике - СМИ
СМИ Запада: "Калибр" РФ достаёт любой точки Земли
Алсу отдыхает в Италии в шикарном платье (фото)
Такого мы еще не видели: Мелания Трамп в розовых джинсах (фото)
Лекух о будущем Черного моря после постройки моста в Крым – СМИ
Сенатор об ответе РФ на присутствие США на Украине
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
15:16 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На улице Труда в Челябинске построят уникальную высотку

Новый многофункциональный комплекс ЕХЕ высотою в 19 этажей вырастет рядом с зоопарком.

По проекту, в здании будут находиться бизнес-центр, торговые площади, апартаменты бизнес-класса, фитнес-клуб, медицинские офисы и пентхаус. Как сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Автор проекта — компания Yellowstone Development, общая площадь многофункционального центра составит около 50 тысяч квадратных метров. В большей части здания разместятся офисы класса В+. Под апартаменты и пентхаус будут отданы верхние этажи центра.

Эксперты уже высказали сомнения, что девелоперам удастся найти арендаторов, ведь рядом сосредоточено большое количество торговых и офисных зданий. Однако, этот проект для Челябинска уникальный и у него есть все шансы найти свою аудиторию, считает директор по развитию РК «Служба недвижимости» Денис Стукалов.

«Такого проекта в Челябинске еще не было. Авторы долго изучали подобные проекты многих городов, “Москва-Сити” в том числе. Местоположение выбрано удачное, а что касается самой концепции, то достаточно все интересно. Класс офисов В+ это правильно, потому что это действительно качественная офисная недвижимость. И если будет решена проблема с парковками, то привлекательность этого места сильно возрастет. Другая проблема в том, что у нас можно по пальцам пересчитать офисные центры, где есть адекватное управление. И для компаний, которые хотят находится в качественном управлении, это может стать привлекательным. Что касается апартаментов, то проект интересен тем, что на последнем этаже будут одни лучших видовых характеристик в городе. Но с точки зрения привлекательности апартаментов есть вопросы», — отмечает эксперт.

Денис Стукалов также полагает, что будут проблемы с заполнением офисов. А вот что касается торговых арендаторов, то авторы проекта сделали ставку на уникальность, уже идут переговоры с компаниями, которые сейчас не представлены в Челябинске, и это плюс, считает эксперт. Сейчас в торговых комплексах города представлены однотипные арендаторы.

Строительство МФК ЕХЕ начнется в начале следующего года, а открытие делового центра должно состояться в ноябре 2019-го.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
В Госдуму внесли законопроект о переносе начала учебного года
Путин проведет урок целеполагания
СМИ: генерал, чье имя фигурирует в деле Улюкаева, уходит из ФСБ
В Москве задержали подозреваемого в нападении на блогера Думкина
Сбербанк приняли в ассоциацию банков «Россия»
Мария Шарапова потеряла $100 млн за последний год
Обвиняемый в убийстве девяти дачников отказался давать показания
Спорт
Шарапова расплакалась на корте под овации трибун на US Open Мария в понедельник одержала победу над Халеп в стартовом для себя матче турнира
Авто
Как выглядит Ferrari, которую на 40 лет забыли в гараже (фото) Уникальный автомобиль, выпущенный полвека назад ограниченным тиражом, пустят с молотка за за 2 000 000 евро
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым СМИ удалось выяснить, насколько популярным среди зрителей стало ток-шоу с новым ведущим
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Петербург застраивают квартирами-студиями
10 способов декорировать пустую стену
Стала известна комиссия риелторов элитного жилья
Леди
5 вопросов, которые бесят продавцов парфюмерии. Очень бесят Причины объясняет парфюмерный эксперт Любовь Берлянская.
Дети
Дана Борисова встретилась с дочкой после почти полугода разлуки Все это время лишенная родительских прав телеведущая находилась в реабилитационном центре в Таиланде, и только на днях вернулась в Москву.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь