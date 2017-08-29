На улице Труда в Челябинске построят уникальную высотку

По проекту, в здании будут находиться бизнес-центр, торговые площади, апартаменты бизнес-класса, фитнес-клуб, медицинские офисы и пентхаус. Как сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Автор проекта — компания Yellowstone Development, общая площадь многофункционального центра составит около 50 тысяч квадратных метров. В большей части здания разместятся офисы класса В+. Под апартаменты и пентхаус будут отданы верхние этажи центра.

Эксперты уже высказали сомнения, что девелоперам удастся найти арендаторов, ведь рядом сосредоточено большое количество торговых и офисных зданий. Однако, этот проект для Челябинска уникальный и у него есть все шансы найти свою аудиторию, считает директор по развитию РК «Служба недвижимости» Денис Стукалов.

«Такого проекта в Челябинске еще не было. Авторы долго изучали подобные проекты многих городов, “Москва-Сити” в том числе. Местоположение выбрано удачное, а что касается самой концепции, то достаточно все интересно. Класс офисов В+ это правильно, потому что это действительно качественная офисная недвижимость. И если будет решена проблема с парковками, то привлекательность этого места сильно возрастет. Другая проблема в том, что у нас можно по пальцам пересчитать офисные центры, где есть адекватное управление. И для компаний, которые хотят находится в качественном управлении, это может стать привлекательным. Что касается апартаментов, то проект интересен тем, что на последнем этаже будут одни лучших видовых характеристик в городе. Но с точки зрения привлекательности апартаментов есть вопросы», — отмечает эксперт.

Денис Стукалов также полагает, что будут проблемы с заполнением офисов. А вот что касается торговых арендаторов, то авторы проекта сделали ставку на уникальность, уже идут переговоры с компаниями, которые сейчас не представлены в Челябинске, и это плюс, считает эксперт. Сейчас в торговых комплексах города представлены однотипные арендаторы.